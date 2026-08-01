13 Ağustos'u kaçırmayın! Yılın en büyüleyici gecesi geliyor: Ateş topları gökyüzünü saracak

YENİ AY GÖZLEMİ ETKİLEMEYECEK



17 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarihler 13- 14 Ağustos geceleri olacak. Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biri ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 100 meteor gözlenebilir. Bu tarihte ay, yeni ay evresinde olduğu için, gözlenebilecek meteor sayısını etkilemeyecek.