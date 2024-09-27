15 dakika hazır Belçika muhallebisi ; Bir yiyen bir daha muhallebi yemiyor
Şipşak hazırlanan Belçika muhallebisi trend tatlılar arasında yer alıyor
Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği Belçika muhallebini günümüzde oldukça popüler. Son zamanlarda ev hanımları su muhallebisi yerine Belçika muhallebisini tercih ediyor. Üstelik hazırlanması da çok pratik.
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SON ZAMANLARIN YENİ GÖZDESİ
Muhallebisi İçin:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 2 paket vanilin
- 125 gram tereyağı
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Çikolatalı Sos İçin:
- 1,5 kahve fincanı süt
- 2 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
- 30 gram çikolata (sütlü ya da bitter)
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ADIM ADIM SIR TARİFİYLE BELÇİKA MUHALLEBİSİ
Yemek.com’da yer alan Belçika muhallebi için, tereyağı hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın ve ocakta kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Süt ısınınca tereyağını da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
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