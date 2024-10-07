15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor
Evde 5 çayına 15 dakika hazırlanan browni ıslak kek hazırlamak için bilmeniz gerekenler
Islak kek hazırlarken bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bu sayede 5 çayı hazır olmadan hemen sofraya indirebileceksiniz. Peki evde kek hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz? İşte adım adım tüm detaylar…
BROWNİ ISLAK KEK HAZIRLAMANIN PÜF NOKTASI
Browni gibi ıslak kek hazırlamak için gereken malzemeler:
Şerbeti için;
- 2 çay bardağı şeker
- 2 çay bardağı su
Hamuru için;
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 125g oda sıcaklığında tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
cumhuriyet.com.tr sitesinde ıslak kekin hazırlanışı şöyle tarif edildi:
İlk olarak kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak karıştırarak kaynamaya bırakalım.