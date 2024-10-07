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  4. 15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor

15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor

Evde 5 çayına 15 dakika hazırlanan browni ıslak kek hazırlamak için bilmeniz gerekenler

15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor - Sayfa 1

Islak kek hazırlarken bilmeniz gereken bazı püf noktalar var. Bu sayede 5 çayı hazır olmadan hemen sofraya indirebileceksiniz. Peki evde kek hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz? İşte adım adım tüm detaylar…

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15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor - Sayfa 2

BROWNİ ISLAK KEK HAZIRLAMANIN PÜF NOKTASI

Browni gibi ıslak kek hazırlamak için gereken malzemeler:

Şerbeti için;

  • 2 çay bardağı şeker
  • 2 çay bardağı su
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15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor - Sayfa 3

Hamuru için;

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 125g oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
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15 dakikada sofraya gelen kurabiye ; Browni ıslak kek böyle yapılıyor - Sayfa 4

cumhuriyet.com.tr sitesinde ıslak kekin hazırlanışı şöyle tarif edildi:

İlk olarak kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak karıştırarak kaynamaya bırakalım.

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