  4. TV'de bu akşam ne var? 16 Aralık yayın akışı belli oldu: İşte dizilerin ve filmlerin listesi

Haftanın en hareketli günlerinden biri olan Salı akşamı, televizyon ekranları yine dopdolu. 16 Aralık 2025 Salı yayın akışına göre kanallar kozlarını paylaşıyor. Show TV’de "Rüya Gibi" dizisi nefesleri kesmeye hazırlanırken, Kanal D ekranlarında Kemal Sunal klasiği ile nostalji rüzgarı esecek. İşte dakika dakika bugünkü TV rehberi ve yayın akışı…

Televizyon izleyicileri için Salı akşamı planları netleşmeye başladı. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Now TV'nin 16 Aralık 2025 tarihli yayın akışları resmi olarak paylaşıldı.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Gelinim Mutfakta gibi fenomen programlar reyting yarışını sürdürürken, akşam kuşağında (Prime Time) diziler ve sinema filmleri izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Özellikle Show TV'nin sevilen dizisi "Rüya Gibi" yeni bölümüyle, TV8 ise MasterChef Türkiye heyecanıyla gecenin galibi olmaya çalışacak. Sinemaseverler ise Kanal D'de "Deli Deli Küpeli" ile kahkahaya doyacak.

İşte kanal kanal, saat saat 16 Aralık Salı televizyon rehberi:

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kemal Sunal Efsanesi Dönüyor
Kanal D bu akşamı Yeşilçam'ın unutulmaz eserine ayırdı.

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)

22.00 Deli Deli Küpeli

00.00 Dev Primatların Savaşı

01.45 Dev Primatların Savaşı

03.15 Siyah Beyaz Aşk

05.00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI: "Rüya Gibi" Yeni Bölüm
Show TV izleyicisi bu akşam drama doyacak.

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi (Yeni Bölüm)

23.15 Rüya Gibi (Tekrar)

01.15 Veliaht

03.45 Kızılcık Şerbeti

