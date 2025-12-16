TV'de bu akşam ne var? 16 Aralık yayın akışı belli oldu: İşte dizilerin ve filmlerin listesi
Haftanın en hareketli günlerinden biri olan Salı akşamı, televizyon ekranları yine dopdolu. 16 Aralık 2025 Salı yayın akışına göre kanallar kozlarını paylaşıyor. Show TV’de "Rüya Gibi" dizisi nefesleri kesmeye hazırlanırken, Kanal D ekranlarında Kemal Sunal klasiği ile nostalji rüzgarı esecek. İşte dakika dakika bugünkü TV rehberi ve yayın akışı…
Televizyon izleyicileri için Salı akşamı planları netleşmeye başladı. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Now TV'nin 16 Aralık 2025 tarihli yayın akışları resmi olarak paylaşıldı.
Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Gelinim Mutfakta gibi fenomen programlar reyting yarışını sürdürürken, akşam kuşağında (Prime Time) diziler ve sinema filmleri izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Özellikle Show TV'nin sevilen dizisi "Rüya Gibi" yeni bölümüyle, TV8 ise MasterChef Türkiye heyecanıyla gecenin galibi olmaya çalışacak. Sinemaseverler ise Kanal D'de "Deli Deli Küpeli" ile kahkahaya doyacak.
İşte kanal kanal, saat saat 16 Aralık Salı televizyon rehberi:
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kemal Sunal Efsanesi Dönüyor
Kanal D bu akşamı Yeşilçam'ın unutulmaz eserine ayırdı.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
22.00 Deli Deli Küpeli
00.00 Dev Primatların Savaşı
01.45 Dev Primatların Savaşı
03.15 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI: "Rüya Gibi" Yeni Bölüm
Show TV izleyicisi bu akşam drama doyacak.
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
23.15 Rüya Gibi (Tekrar)
01.15 Veliaht
03.45 Kızılcık Şerbeti