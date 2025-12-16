TV'de bu akşam ne var? 16 Aralık yayın akışı belli oldu: İşte dizilerin ve filmlerin listesi

Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Gelinim Mutfakta gibi fenomen programlar reyting yarışını sürdürürken, akşam kuşağında (Prime Time) diziler ve sinema filmleri izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Özellikle Show TV'nin sevilen dizisi "Rüya Gibi" yeni bölümüyle, TV8 ise MasterChef Türkiye heyecanıyla gecenin galibi olmaya çalışacak. Sinemaseverler ise Kanal D'de "Deli Deli Küpeli" ile kahkahaya doyacak.