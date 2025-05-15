16 yıl sonra bir aradalar! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses buzları eritti, birbirlerini öpmelere...
Bİr programda yaşanan tartışma sonrası yıllarca birbirleriyle muhatap bile olmayan Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, kısa süre önce aralarındaki buzları eritti. Tilbe ve Tatlıses, samimi görüntüler verdi.
Yıllar önce birbirinden ayrılmayan Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, bir programda canlı yayında yaşanan tartışma sonrası çok uzun yıllar küs kaldı.
Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’in canlı yayında söyledikleri sonrası yıllarca İmparator ile küs kaldı. Ancak 2025 yılında iki ünlü şarkıcı buzları eritti.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hem İbrahim Tatlıses hem de Yıldız Tilbe, barıştıklarını samimi görüntülerle duyurdu.