2 bin 600 yıllık yazıt sandalye niyetine kullanılmış! Kehanet detayı dikkat çekti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde keşfedilen 2.600 yıllık bir yazıt, köyde yıllarca sandalye olarak kullanıldıktan sonra gün yüzüne çıkarıldı. Bu tarihi bulgu, Parion yakınlarında bir kehanet merkezi bulunduğunu ve Anadolu halklarının bölgenin kuruluşunda önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 2 bin 600 yıllık önemli bir yazıt bulundu. Uzun yıllar boyunca köy meydanında sandalye olarak kullanılan bu yazıt, bölgedeki yerleşimlerin kuruluş süreci ve antik dönemde kehanet merkezlerinin varlığı hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.
Yazıtta, tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon'un eserinde de olduğu gibi Parion'un yakınında bir dönem kehanet merkezi olabileceğine dair bilgilerin yer aldığı anlaşıldı. Kehanet merkezleri, seçkinlerin "gelecekten haber almak" amacıyla ziyaret ettiği yerler olarak biliniyor.
Yazıtın üzerindeki metin, Kuzey Ege bölgesine özgü benzersiz bir dilde yazılmış ve bu durum, bölgedeki yerleşimlerin kuruluşunda Anadolu halklarının da aktif rol oynadığını gösteriyor.
Kazı ekibi, bölgede tiyatro, agora ve Roma hamamı gibi yapıların yanı sıra nekropol alanında da çalışmalara devam ediyor. Bu önemli keşif, Parion'un sadece bir antik liman kenti değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve dini hayatında önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.