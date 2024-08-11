2 bin 600 yıllık yazıt sandalye niyetine kullanılmış! Kehanet detayı dikkat çekti

Kazı ekibi, bölgede tiyatro, agora ve Roma hamamı gibi yapıların yanı sıra nekropol alanında da çalışmalara devam ediyor. Bu önemli keşif, Parion'un sadece bir antik liman kenti değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve dini hayatında önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.