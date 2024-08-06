2 bin 648 yıllık bu tablette sadece kadın isimleri yazıyor: Hangi dil olduğu bilinmiyor

Asur İmparatorluğu'nun Kuzey Mezopotamya'daki bir nevi eyalet başkenti olan Ziyaret Tepe'de saray yapısının denk gelindiği kazıda üzerinde Süryanice, Asurca, Akadca, Sami dil grubu ve hangi dil grubuna ait olduğu henüz belirlenemeyen kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık kil tablet bulundu.