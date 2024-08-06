2 bin 648 yıllık bu tablette sadece kadın isimleri yazıyor: Hangi dil olduğu bilinmiyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi bünyesinde Asur İmparatorluğu döneminde saray kalıntısında sadece kadınların isminin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Tablette Süryanice, Asurice, Akadca, Anadolu merkezli dillere ait isimler var. Fakat bazı isimlerin hangi dil grubuna ait olduğu bilinmiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri, Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Devlet Su İşleri sponsorluğunda Ilısu Barajı kapsamında 2000-2012 yılları arasında Dicle Nehri kenarında kurtarma kazısı gerçekleştirildi.
Asur İmparatorluğu'nun Kuzey Mezopotamya'daki bir nevi eyalet başkenti olan Ziyaret Tepe'de saray yapısının denk gelindiği kazıda üzerinde Süryanice, Asurca, Akadca, Sami dil grubu ve hangi dil grubuna ait olduğu henüz belirlenemeyen kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık kil tablet bulundu.
Saraydaki kadınların listesi olduğu değerlendirilen tablet, Diyarbakır Müzesi'nde sergilenip ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Devlet Su İşleri (DSİ) sponsorluğunda Ilısu Barajı kapsamında kurtarma kazısı gerçekleştirdiklerini söyledi. 2000 ile 2012 yılları arasında Dicle Nehri kenarında kurtarma kazası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gizligöl, Ziyaret Tepe'deki kazılarda çok önemli buluntuya rastladıklarını ifade etti.