20 dakikada kesin çözüm. Çamaşır makinesindeki küfü temizlemenin müthiş sırrı- Pırıl pırıl oluyor
Çamaşır makinesinin deterjan konulduğu bölümde zamanla küf meydana gelebiliyor. Ancak bunu basit bir yöntemle temizlemek mümkün. Tek bir malzeme, 20 dakika süre yeterli.
Çamaşır makineleri, özellikle kalabalık bir evde neredeyse her gün çalışıyor. Sürekli olarak giysilerin ve zaman zaman perdelerin de yıkandığı bu makineler, zaman geçtikçe kirlenebilir, ilk günkü performansını veremez.
Çamaşır makinesinin de temizlenmesi gereken bazı kısımları var. İçerisindeki conta ve suyun çıkış noktalarının temiz olması gerektiğini pek çoğunuz biliyor. Ancak bir de bunun çamaşır deterjanı ile yumuşatıcı eklendiği bir kısım da var.
Bir temizlik tutkunu, çamaşır makinesi çekmecesindeki küfü yok etmek için basit ama etkili bir yöntem paylaştı. Bunun için bazı şeylere ihtiyacınız var. Peki bunlar neler?