20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı
Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.
Van'daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünya evine girdi.
Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.
2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
TAKI TÖRENİ 4 SAAT SÜRDÜ, PARALARI 20 KİŞİ SAYDI
4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.
PARALAR BAVULLARLA TAŞINDI
Toplanılan paralar bavullara konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti.