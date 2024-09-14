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  4. 20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı

20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.

20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı - Sayfa 1

Van'daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık'ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünya evine girdi.

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı.

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20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı - Sayfa 2

2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

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20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı - Sayfa 3

TAKI TÖRENİ 4 SAAT SÜRDÜ, PARALARI 20 KİŞİ SAYDI

4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

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20 kişi saydı, paralar bavulla taşındı: Geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı - Sayfa 4

PARALAR BAVULLARLA TAŞINDI

Toplanılan paralar bavullara konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti.

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