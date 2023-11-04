2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı
Henley Pasaport Endeksi, 2023 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerinden elde edilen listede bu sene zirve değişti. Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya, koltuğunu Singapur'a devretti. Türkiye ise 114 puanla 53. sırada yer aldı.
10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya
182 puan
1 | 10
9- Litvanya
184 puan
2 | 10
8- Macaristan
185 puan
3 | 10
7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD
186 puan
4 | 10