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  4. 2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı

Henley Pasaport Endeksi, 2023 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerinden elde edilen listede bu sene zirve değişti. Geçen yıl, 193 puanla en üst sırada olan Japonya, koltuğunu Singapur'a devretti. Türkiye ise 114 puanla 53. sırada yer aldı.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Sayfa 1

10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya 

182 puan

1 | 10
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Sayfa 2

9- Litvanya

184 puan

2 | 10
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Sayfa 3

8- Macaristan

185 puan

3 | 10
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Sayfa 4

7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD

186 puan

4 | 10