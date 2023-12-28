2023'ün en popüler yemekleri belli oldu

2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, tavuk döner dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, çiğ köfte ve tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

2022'de ilk sırada olan lahmacun bu yıl üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki tavuk döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.