2023'ün en popüler yemekleri belli oldu
Yemeksepeti, yeme içme sektöründeki 2023 yılı trendlerini yansıtan istatistiklerini paylaştı.
2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, tavuk döner dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, çiğ köfte ve tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.
2022'de ilk sırada olan lahmacun bu yıl üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki tavuk döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.
Yemeksepeti'nin 2023'te en yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17.00 ile 20.00 arası oldu. En yoğun saat olan 18.00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin yüzde 36'sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.
2023'te en çok sipariş edilen salatalar, tavuklu salatanın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve mevsim salata gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, ton balıklı ve sezar salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.
Yemeksepeti Market'in Everyday Roastery kahve menüsünde 2023'ün yıldızı olan latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, americano ve mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat white ve caramel macchiatonun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen damak zevklerini yansıtıyor.