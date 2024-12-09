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  4. 2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler!

2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler!

Her yıl düzenlenen ve gündem oluşturan Pantene Altın Kelebek Ödülü’nde 2024’ün kazananları belli oldu. İşte en iyi erkek oyuncudan en iyi içerik üreticisine ödül alan isimler…

2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler! - Sayfa 1

Bu yıl 50’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni coşkuyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran’ın yaptığı ödül töreninde, pek çok ünlü isim yer aldı. Bununla birlikte görkemli törende ödül alan isimler de belli oldu. İşte Altın Kelebek 2024 kazananları…

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2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler! - Sayfa 2

Bu yıl 50’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni coşkuyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran’ın yaptığı ödül töreninde, pek çok ünlü isim yer aldı. Bununla birlikte görkemli törende ödül alan isimler de belli oldu. İşte Altın Kelebek 2024 kazananları…

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2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler! - Sayfa 3

EN İYİ KADIN OYUNCU: DEMET EVGAR (BAHAR) SHOW TV - Demet Evgar’a ödülü Salih Bademci verdi.

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2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler! - Sayfa 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU: MERT YAZICIOĞLU (KIZIL GONCALAR) NOW – Mert Yazıcıoğlu’na ödülü oyuncu Salih Bademci takdim etti.

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