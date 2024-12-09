2024 Altın Kelebek Ödülü kazananlar: En iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve en iyi komedyenler!
Her yıl düzenlenen ve gündem oluşturan Pantene Altın Kelebek Ödülü’nde 2024’ün kazananları belli oldu. İşte en iyi erkek oyuncudan en iyi içerik üreticisine ödül alan isimler…
Bu yıl 50’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni coşkuyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran’ın yaptığı ödül töreninde, pek çok ünlü isim yer aldı. Bununla birlikte görkemli törende ödül alan isimler de belli oldu. İşte Altın Kelebek 2024 kazananları…
Bu yıl 50’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni coşkuyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran’ın yaptığı ödül töreninde, pek çok ünlü isim yer aldı. Bununla birlikte görkemli törende ödül alan isimler de belli oldu. İşte Altın Kelebek 2024 kazananları…