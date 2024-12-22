2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri
2024 yılı bazı milyarderler için zor bir yıl oldu. ABD Başkanlık seçimlerinde doğru bir seçim yapan Elon Musk servetini katlarken bazı milyarderler için bu yıl zorlu geçti. 2024’te en çok servet kaybeden milyarderler açıklandı. Bernard Arnault, Carlos Slim Helú, Francoise Bettencourt Meyers, Colin Huang ve Bill Gates 2024’ü zararla kapattı.
Bazı milyarderler için 2024 şaşırtıcı kazançlar getirdi. Elon Musk 400 milyar dolarlık eşiği geçen ilk kişi oldu ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti neredeyse 92 milyar dolar arttı.
Aralık ortası itibarıyla dünyanın en zengin 20 kişisi inanılmaz bir şekilde 3 trilyon dolar değerindeydi. Ancak tüm milyarderler için harika bir yıl olmadı.
Çin'deki yavaş büyüme ve Avrupa'daki zayıf borsalar yüzlerce milyarderin servetinin küçülmesinde rol oynadı.