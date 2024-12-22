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  4. 2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri

2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri

2024 yılı bazı milyarderler için zor bir yıl oldu. ABD Başkanlık seçimlerinde doğru bir seçim yapan Elon Musk servetini katlarken bazı milyarderler için bu yıl zorlu geçti. 2024’te en çok servet kaybeden milyarderler açıklandı. Bernard Arnault, Carlos Slim Helú, Francoise Bettencourt Meyers, Colin Huang ve Bill Gates 2024’ü zararla kapattı.

2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri - Sayfa 1

Bazı milyarderler için 2024 şaşırtıcı kazançlar getirdi. Elon Musk 400 milyar dolarlık eşiği geçen ilk kişi oldu ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti neredeyse 92 milyar dolar arttı.

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2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri - Sayfa 2

Aralık ortası itibarıyla dünyanın en zengin 20 kişisi inanılmaz bir şekilde 3 trilyon dolar değerindeydi. Ancak tüm milyarderler için harika bir yıl olmadı.

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2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri - Sayfa 3

Çin'deki yavaş büyüme ve Avrupa'daki zayıf borsalar yüzlerce milyarderin servetinin küçülmesinde rol oynadı.

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2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri - Sayfa 4

ABD dışındaki bu durgunluk, en büyük beş milyarder kaybedenden dördünün Amerikalı olmaması gerçeğinde açıkça görülüyor.

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