  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı

2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı

Konya'da; ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde geçen yıl, 20 bin hasta ve yaralı hayvana sağlık hizmeti verildi.

2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı - Sayfa 1

Üniversite bünyesinde ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.

1 | 7
2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı - Sayfa 2

Hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon da gerçekleştiriyor.

2 | 7
2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı - Sayfa 3

İç hastalıkları, cerrahi, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji alanlarındaki kliniklerde hizmet verilen hayvan hastanesinde, ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri de yer alıyor.

3 | 7
2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı - Sayfa 4

Yaklaşık 5 bin cerrahi operasyon girişimi yapıldı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Satılmış, AA muhabirine, 2013'ten itibaren hasta sayısında ivmeli artış yaşandığını söyledi.

4 | 7