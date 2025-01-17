2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı

Üniversite bünyesinde ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.