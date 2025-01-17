2024 yılında Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde 20 bin müdahale yapıldı
Konya'da; ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde geçen yıl, 20 bin hasta ve yaralı hayvana sağlık hizmeti verildi.
Üniversite bünyesinde ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.
Hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon da gerçekleştiriyor.
İç hastalıkları, cerrahi, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji alanlarındaki kliniklerde hizmet verilen hayvan hastanesinde, ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri de yer alıyor.