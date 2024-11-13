2024'ün en çok tüketilen yiyecekleri belli oldu! İşte yılın gözde lezzetleri...

Araştırmaya göre, yeme-içme tüketimindeki bu artış, eve siparişlerin ve mekânda yapılan tüketimlerin çoğalmasıyla desteklendi. Geçen yıl her 100 tüketimin 17’si gel-al şeklinde yapılırken, bu yıl bu oran belirgin bir düşüşle yüzde 13'e geriledi.