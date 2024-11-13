2024'ün en çok tüketilen yiyecekleri belli oldu! İşte yılın gözde lezzetleri...
Araştırma şirketi Ipsos, Ocak - Eylül 2024'te en çok tüketilen yiyecekleri paylaştı. İşte yılın en çok tercih edilen yiyecekleri...
Ipsos Yeme İçme Paneli verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde bireyler yaklaşık 2 milyar kez yeme-içme tüketiminde bulundu. Geçen yıla kıyasla, bireylerin hazır yemek tüketiminde artış yaşandığı için sektör yüzde 5 büyüme kaydetti. Ortalama bir birey, dokuz ayda yaklaşık 7 farklı restoran türünden tüketim yaparken, ayda ortalama 4 kez sipariş verdi.
Araştırmaya göre, yeme-içme tüketimindeki bu artış, eve siparişlerin ve mekânda yapılan tüketimlerin çoğalmasıyla desteklendi. Geçen yıl her 100 tüketimin 17’si gel-al şeklinde yapılırken, bu yıl bu oran belirgin bir düşüşle yüzde 13'e geriledi.
Tüketimdeki artışa en büyük katkıyı iskender-dönerciler, kebapçılar ve pizzacılar sağladı. Ocak-Eylül 2024 döneminde her 100 tüketimden yaklaşık 24'ü kebapçılarda gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla en fazla tüketim payı artışı iskender-dönercilerde yaşanırken, en fazla pay kaybeden restoran türü ise lokantalar oldu.