2025 yılı 'Gezginlerin Seçimi' listesine Türkiye'den o plaj seçildi

Ancak İztuzu'yu diğer plajlardan ayıran en önemli özellik, Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması.

Her yıl Mayıs-Eylül ayları arasında binlerce Caretta Caretta deniz kaplumbağası yumurtalarını bırakmak için bu plajı ziyaret ediyor.

Bu nedenle plajın bir bölümü koruma altında ve kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alınıyor.