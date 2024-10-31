2025'in uzun tatil fırsatları belli oldu: İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi...
2025 yılı yaklaşırken Türkiye’de önümüzdeki yıl resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte 2025 yılı boyunca Türkiye’de kutlanacak resmi tatillerin listesi...
Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planları yapacak olanlar 2025 yılı resmi tatil takvimini merak ediyor. Milli bayramlar, dini bayramlar ve özel tatil günleri ile birlikte uzun tatiller için kaç gün izin alınması gerektiği gibi konular şimdiden araştırılıyor.
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İşte 2025 resmi tatil günleri ve tarihleri
Türkiye’de yıl boyunca toplamı 15 günü aşan resmi tatiller, çalışanlar ve öğrenciler için bir mola fırsatı sunuyor.
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