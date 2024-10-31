2025'in uzun tatil fırsatları belli oldu: İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi...

Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planları yapacak olanlar 2025 yılı resmi tatil takvimini merak ediyor. Milli bayramlar, dini bayramlar ve özel tatil günleri ile birlikte uzun tatiller için kaç gün izin alınması gerektiği gibi konular şimdiden araştırılıyor.