2025'in yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeleri

Yatırım göçü yoluyla edinilen ikamet hakları ve alternatif vatandaşlıklarla birleştirilmiş birinci sınıf eğitimin etkisini ve başarı potansiyelini araştıran Henley Fırsat Endeksi yatırımcılara ve çocuklarına, küresel ağlarını büyütmek ve kariyer beklentilerini, kazanç potansiyellerini ve ekonomik hareketliliklerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun yerleri sıraladı.