2025'in yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeleri
Henley Fırsat Endeksi yüksek öğrenimin yatırıma dayalı ikamet veya vatandaşlık ile bir araya geldiğinde, nesiller boyunca servetin korunmasına ve büyümesine nasıl yardımcı olduğunu ölçtü. Endeks, ‘En İyi Göç Destinasyonları’nı listeledi. İşte 2025'in yaşamak ve çalışmak için dünyanın en iyi ülkeleri…
Yatırım göçü yoluyla edinilen ikamet hakları ve alternatif vatandaşlıklarla birleştirilmiş birinci sınıf eğitimin etkisini ve başarı potansiyelini araştıran Henley Fırsat Endeksi yatırımcılara ve çocuklarına, küresel ağlarını büyütmek ve kariyer beklentilerini, kazanç potansiyellerini ve ekonomik hareketliliklerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun yerleri sıraladı.
Endeks, en iyi 46 göç noktasını altı parametreye göre sıralıyor: Kazanç potansiyeli, kariyer ilerlemesi, istihdam beklentileri, eğitim, ekonomik hareketlilik ve yaşanabilirlik. Veriler Ocak ve Şubat 2025 arasında toplandı.
1. İsviçre
İsviçre, yüksek kazanç potansiyeli, kariyer gelişimi ve ekonomik hareketlilik ile 1. sırada yer alıyor. Ülke ayrıca dünyanın en iyi 250 üniversitesinden yedisine ev sahipliği yapıyor.