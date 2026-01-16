2026’da dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Zirve aynı, Türkiye’nin sırası şaşırtı
Londra merkezli Henley & Partners tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en prestijli seyahat özgürlüğü raporu kabul edilen Henley Pasaport Endeksi 2026 raporu yayımlandı. Çok sayıda ülke arasında en iyi pasaporta sahip ülkeler açıklandı. Türkiye listede ama sıralaması şaşırtıcı.
227 ülke ve bölgenin vizesiz giriş imkanına göre değerlendirildiği listede, Singapur bir kez daha dünyanın en güçlü pasaportu unvanını kazandı.
Singapur vatandaşları, tam 192 destinasyona vizesiz giriş hakkıyla zirvede tek başına yer alıyor.