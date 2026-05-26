2026 kurbanlık fiyatları: İl il büyükbaş ve küçükbaş fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kurbanlık fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. İstanbul'da büyükbaş hayvan fiyatları 140.000 TL ile 600.000 TL arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar 18.000 TL ile 45.000 TL arasında alıcı buluyor. 7/1 hisse bedeli ise İstanbul'da 30.000 TL ile 55.000 TL arasında tahmin ediliyor.