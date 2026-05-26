2026 kurbanlık fiyatları: İl il büyükbaş ve küçükbaş fiyatları
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken il il tahmini kurbanlık fiyatları netleşti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda en ucuz ve en pahalı şehirler, hisse bedelleri ve canlı kilo fiyatları, tüm detaylarıyla haberimizde.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları illere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Nakliye, barınma ve talep gibi etkenler nedeniyle büyükşehirlerde fiyatlar daha yüksek seyrederken, Anadolu’nun iç kesimlerinde daha uygun seçenekler bulunuyor. İşte il il kurban fiyatları; büyükbaş, küçükbaş…
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kurbanlık fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. İstanbul'da büyükbaş hayvan fiyatları 140.000 TL ile 600.000 TL arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar 18.000 TL ile 45.000 TL arasında alıcı buluyor. 7/1 hisse bedeli ise İstanbul'da 30.000 TL ile 55.000 TL arasında tahmin ediliyor.