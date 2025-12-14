2026’da mutlaka görülmesi gereken ülkeler belli oldu: BBC 2026’nın seyahat rotasını çizdi
Dünyanın önde gelen seyahat platformlarından BBC Travel, 2026 yılında turistlerin mutlaka görmesi gereken 20 destinasyonu belirledi. Klasik Avrupa rotalarının dışına çıkan listede, Ortadoğu’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan çarpıcı lokasyonlar yer alıyor. Ancak listenin zirvesindeki isim, kültür-sanat atılımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte gelecek yıl mutlaka gidilmesi gereken yerler…
Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, “nereye gitsem” diye geniş çaplı araştırma yapıyor. Artık birçok kişi nereye gidilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi. Ancak halen keşfedilmemiş, mutlaka gidilmesi gereken yerler de var. Peki 2026’da nereye gidilir? Alanında uzman BBC Travel, gelecek yıl gidilmesi gereken yerleri sıraladı…
1. Zirvenin Yeni Sahibi: Abu Dabi (BAE)
Listenin ilk sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi bulunuyor. Şehir, sadece lüks yaşamıyla değil, son dönemde gerçekleştirdiği devasa kültür sanat yatırımlarıyla da öne çıkıyor.
BBC Travel raporuna göre Abu Dabi, 2026'yı "büyük açılışların yılı" olarak yaşayacak. Dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena'nın yanı sıra, bölgenin jeolojisinden ilham alan ve mimarisiyle "dev şeker küplerini" andıran Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Sanat dünyasının merakla beklediği Guggenheim Abu Dabi modern sanat galerisinin ise 2026 sonlarında kapılarını açması planlanıyor. Ayrıca Orta Doğu'nun ilk Disneyland projesi de şehrin cazibesini artıran detaylar arasında.
2. Kuzey Afrika'nın Gizli Hazinesi: Cezayir
Listenin ikinci sırasında, turizm dünyasının yeni keşfi Cezayir yer alıyor. Görkemli Roma kalıntıları, gerçeküstü çöl manzaraları ve tarihi şehirleriyle ülke, ziyaretçilerine zamanda yolculuk vadediyor.
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Constantine, üç bin yıllık tarihiyle öne çıkarken; Timgad ve Djemila bölgelerindeki iyi korunmuş Roma kalıntıları tarih meraklılarını cezbediyor. Sahra Çölü'nün uçsuz bucaksız kum tepeleri ve çöl keşiflerinin merkezi olan vaha şehri Djanet, Cezayir'i 2026'nın favorisi yapıyor.
3. Kovboyların ve Şarabın Kalbi: Colchagua Vadisi (Şili)
Güney Amerika'nın incisi Şili, Colchagua Vadisi ile listenin üçüncü sırasında. Başkent Santiago'nun güneyinde yer alan vadi, And Dağları'ndan Pasifik'e uzanan coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Bölge, özellikle şarap bağları, "Fuegos de Apalta" gibi güneşli tapınakları ve mutfak kültürüyle gurme gezginlerin radarına girmiş durumda.