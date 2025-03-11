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  4. 22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor

22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor

Şekerpare hazırlarken 22 yıllık ustasının gerçek pastane ustasının tüyosuna uygulamalısınız. Kıyır kıyır oluyor.

22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor - Sayfa 1

Tatlılar arasında en sevilenlerden şekerpareyi evde hazırlamak çok kolay. Üstelik gerçek pastane şekerparesi hazırladığınızda kıvamı tam ayarında oluyor ve asla şaşmıyor.

 

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22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor - Sayfa 2

Bunu hazırlamak ise artık çok kolay çünkü gerçek şekerparenin tarifini 22 yıllık pastane ustası verdi.

 

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22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor - Sayfa 3

Bu tarife göre şekerparelerin hepsi kıyır kıyır ve lezzetli oluyor. Ağızda dağılan şekerpare için şerbeti doğru dökmek çok önemli. Hamurun harcına da dikkat etmelisiniz.

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22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor - Sayfa 4

Kıyır kıyır şekerpare için nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:

Hamuru İçin;

  • 250 gram tereyağı
  • 2 çay bardağı irmik
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 1,5 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 3,5 su bardağı un

Şerbeti İçin;

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su (800 ml)
  • Birkaç damla limon suyu

 

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