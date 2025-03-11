22 yıllık ustasından gerçek pastane şekerparesi tarifi ; Kıyır kıyır ve tam ölçülü oluyor
Şekerpare hazırlarken 22 yıllık ustasının gerçek pastane ustasının tüyosuna uygulamalısınız. Kıyır kıyır oluyor.
Tatlılar arasında en sevilenlerden şekerpareyi evde hazırlamak çok kolay. Üstelik gerçek pastane şekerparesi hazırladığınızda kıvamı tam ayarında oluyor ve asla şaşmıyor.
Bunu hazırlamak ise artık çok kolay çünkü gerçek şekerparenin tarifini 22 yıllık pastane ustası verdi.
Bu tarife göre şekerparelerin hepsi kıyır kıyır ve lezzetli oluyor. Ağızda dağılan şekerpare için şerbeti doğru dökmek çok önemli. Hamurun harcına da dikkat etmelisiniz.
Kıyır kıyır şekerpare için nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:
Hamuru İçin;
- 250 gram tereyağı
- 2 çay bardağı irmik
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı karbonat
- 1,5 çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
- 3,5 su bardağı un
Şerbeti İçin;
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su (800 ml)
- Birkaç damla limon suyu