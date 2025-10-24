23 Ekim 2025 reyting sonuçları belli oldu: İşte en çok izlenen yapımlar
Kış sezonuna yaklaşırken dizilerin reytingleri de oturmaya başladı. Son verilere göre yeni yapımlara ilgi bir hayli fazla. Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı, Eşref Rüya ve birçok yapım milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki 23 Ekim’de en çok hangi yapım izlendi:? İşte AB ve Total sıralaması en yüksek yapımlar…
Türkiye’de dizi sektörü, 2025’in sonuna doğru ilerlerken hareketlenmeye başladı. 2024’te yayımlanan pek çok dizi için erken final kararları alınırken, 2025’te izleyici ile buluşan pek çok dizi, milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Arka Sokaklar, Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı, Bahar ve birçok yapım, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Öyle ki kış ayına doğru ilerlerken bu izlenmelerin daha da artması bekleniyor.
24 Ekim’e girerken 23 Ekim reyting sonuçları da belli oldu. AB ve Total sıralaması ile dün en çok neler izlendiğine gelin yakından bakalım…
23 EKİM REYTİNG LİSTESİ - EN ÇOK İZLENENLER
Futbolseverler için bu hafta son derece heyecanlıydı. Temsilcilerimiz, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesini sürdürdü ve aldıkları galibiyetlerle yüzleri güldürdü. Elbette bu durum, reytinglere de yansıdı. 23 Ekim’de en çok izlenen yapım, AB reyting sıralamasına göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi karşılaşması oldu. Sıralamanın tamamı ise şöyle: