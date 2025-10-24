23 Ekim 2025 reyting sonuçları belli oldu: İşte en çok izlenen yapımlar



23 EKİM REYTİNG LİSTESİ - EN ÇOK İZLENENLER

Futbolseverler için bu hafta son derece heyecanlıydı. Temsilcilerimiz, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesini sürdürdü ve aldıkları galibiyetlerle yüzleri güldürdü. Elbette bu durum, reytinglere de yansıdı. 23 Ekim’de en çok izlenen yapım, AB reyting sıralamasına göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi karşılaşması oldu. Sıralamanın tamamı ise şöyle: