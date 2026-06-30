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  4. 27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu

27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu

Kaliforniya'da 27 milyon kişiye su taşıyan 1130 kilometrelik devasa su transfer sistemi, büyük yankı uyandırdı. Los Angeles, San Diego ve San Francisco Körfez Bölgesi dahil birçok yerleşim alanına taşınan su, vatandaşlara nefes aldırıyor.

27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, dünyanın en karmaşık ve en büyük su transfer sistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu - Sayfa 2

 Tam 1130 kilometre uzunluğundaki bu devasa altyapı ağı, tam 27 milyon insanın günlük su ihtiyacını karşılıyor. Sistem, eyaletin kuzeyindeki su kaynaklarını güneydeki kurak bölgelere ve büyük şehirlere taşıyor.

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27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu - Sayfa 3

Söz konusu projenin temelleri 1960 yılında atıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 20'den fazla baraj, çok sayıda rezervuar, 18 pompa istasyonu, hidroelektrik santralleri ve 700 kilometreden uzun kanal ile boru hattı inşa edildi.

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27 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanıyor, tam 1.130 kilometre dev ağ kuruldu - Sayfa 4

Sistemin kalbi konumundaki Oroville Barajı'nda depolanan su, karmaşık bir altyapı sayesinde eyaletin farklı bölgelerine yönlendiriliyor.

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