29 Eylül'de gökyüzüne bakmayı unutmayın! Bir ilk yaşanacak, Dünya yörüngesinde iki Ay dolaşacak
29 Eylül'den itibaren, birkaç ay boyunca Dünya'nın yörüngesinde iki Ay görülmesi bekliyor. '2024 PT5' olarak anılan cismin Arjuna asteroid kuşağından kopan cisim "Mini Ay" olarak görülecek.
Bilim insanları, Dünya'nın çevresinde bir süreliğine dolaşacak "ikinci bir Ay'a" sahip olacağımızı açıkladı. Dünya'nın yerçekimi kuvvetine girecek küçük bir göktaşı, geçici bir süre "küçük Ay" olarak gezegenimizin uydusu olacak.
Uzaydan gelen bu ziyaretçi, 29 Eylül'den itibaren, birkaç ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp tekrar uzaklaşacak. Ne yazık ki 'İkinci Ay' çıplak gözle görmek için fazla küçük. Profesyonel bir teleskobunuz varsa ve doğru yere bakabilirseniz, yakında onu görebileceksiniz.
Bu göktaşı ilk olarak 7 Ağustos'ta NASA'nın asteroid uyarı sistemi tarafından tespit edildi. Bilim insanları göktaşının yörüngesi üzerinde çalıştı ve '2024 PT5' adıyla anılan cismin Arjuna asteroid kuşağından koptuğu belirlendi.
Bu tip asteroidler bazen Dünya'ya görece daha yakın konuma gelebiliyor ve 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşabiliyor. Bilim insanlarına göre bir göktaşı, 3 bin 540 kilometre/saat gibi görece yavaş bir harekete sahipse, Dünya'nın yerçekim gücü bu cismi yörüngesine geçici olarak katabiliyor.