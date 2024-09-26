29 Eylül'de gökyüzüne bakmayı unutmayın! Bir ilk yaşanacak, Dünya yörüngesinde iki Ay dolaşacak

Bu tip asteroidler bazen Dünya'ya görece daha yakın konuma gelebiliyor ve 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşabiliyor. Bilim insanlarına göre bir göktaşı, 3 bin 540 kilometre/saat gibi görece yavaş bir harekete sahipse, Dünya'nın yerçekim gücü bu cismi yörüngesine geçici olarak katabiliyor.