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  4. 3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor

3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor

Lezzetli ve kabaran poğaça pişirmek için göz önünde bulundurmanız gereken incelikler. Bu bilgiler sayesinde poğaça puf puf oluyor ve asla sönmüyor

3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor - Sayfa 1

Poğaça, başta kahvaltı öğünü olmak üzere tüm öğünlerde tüketilebilen en lezzetli ve en çok tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Özellikle son yıllarda zeytinli, çikolatalı ve dereotlu poğaçalar öne çıkmaktadır.

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3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor - Sayfa 2

Ev hanımlarının da sıklıkla kendi mutfaklarında yaptığı poğaçada genel olarak sönük olması problemiyle karşılaşılır. Ancak bu durum sizi endişeye sevk etmemeli. Çünkü dağ gibi kabaran poğaça pişirmenin farklı teknikleri var.

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3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor - Sayfa 3

Poğaçanız sönük mü oluyor? Üzülmenize ve endişe duymanıza gerek yok. İster mayalı, ister kabartma tozlu poğaça yapın, dağ gibi kabaran ve lezzetli poğaçalar pişirebilmeniz için size incelikleri açıklıyoruz.

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3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor - Sayfa 4

İlk olarak kesinlikle malzemelerinizi oda sıcaklığında muhafaza edin. Hamurun ve dolayısıyla poğaçanın en iyi şekilde kabarması için iki kez yoğurmanız pastane şefleri tarafından önerilmektedir. Ayrıca hamur yoğururken ılık süt kullanmak poğaçanın daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.

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