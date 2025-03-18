3 adımda dağ gibi kabaran poğaça yapmanın yolu: Poğaça asla sönmüyor
Lezzetli ve kabaran poğaça pişirmek için göz önünde bulundurmanız gereken incelikler. Bu bilgiler sayesinde poğaça puf puf oluyor ve asla sönmüyor
Poğaça, başta kahvaltı öğünü olmak üzere tüm öğünlerde tüketilebilen en lezzetli ve en çok tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Özellikle son yıllarda zeytinli, çikolatalı ve dereotlu poğaçalar öne çıkmaktadır.
Ev hanımlarının da sıklıkla kendi mutfaklarında yaptığı poğaçada genel olarak sönük olması problemiyle karşılaşılır. Ancak bu durum sizi endişeye sevk etmemeli. Çünkü dağ gibi kabaran poğaça pişirmenin farklı teknikleri var.
Poğaçanız sönük mü oluyor? Üzülmenize ve endişe duymanıza gerek yok. İster mayalı, ister kabartma tozlu poğaça yapın, dağ gibi kabaran ve lezzetli poğaçalar pişirebilmeniz için size incelikleri açıklıyoruz.