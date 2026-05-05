3 kişiyi kör etti, acil toplanma kararı verildi: Ünlü termos markasında büyük skandal
Dünyaca ünlü termos markası, yeni bir tehlike ile gündemde. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ürün, büyük bir sağlık riski nedeniyle acilen geri toplatılıyor.
Son dönemde popüler ürünlerin birçoğunda insan sağlığını, hatta canını riske atan problemler ortaya çıkıyor. Öyle ki bebek mamasından kullandığımız kahvaltılık gevreklere kadar hiçbir şey tamamen güvenli değil. Şimdi ise buna termos markası da eklendi.
Evlerimizde, ofislerimizde sıkça kullandığımız, kalitesine güvendiğimiz Thermos markası, korkutucu bir güvenlik sorunuyla gündemde. ABD merkezli dev şirket, kapakların yüksek basınçla aniden fırlaması sonucu ciddi yaralanmalara, hatta görme kaybına yol açtığı gerekçesiyle dünya genelinde milyonlarca ürününü geri çağırma kararı aldı.
Thermos'un geri toplama kararı, ürün kapaklarının beklenmedik bir şekilde yerinden fırlayarak kullanıcıların yüzüne çarptığı ihbarlarının ardından geldi. Yaşanan bu olaylar, kesik yaralanmalarının ötesine geçerek, ne yazık ki bazı kullanıcılarda kalıcı görme kayıplarına neden oldu.
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun yayınladığı bildiriye göre, geri çağırma işlemi tam 8.2 milyon adet termos, kavanoz ve şişeyi kapsıyor. Bunların yaklaşık 5.8 milyonu Stainless King yiyecek kavanozları, 2.3 milyonu ise Sportsman şişeleri. Komisyon, 30 Nisan'da yaptığı açıklamayla tüketicileri etkilenen ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları konusunda uyardı. Thermos, kapaktaki bir tasarım kusurunun bu tehlikeye yol açtığını belirtiyor.