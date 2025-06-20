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  4. 3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu

3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu

Elektronik sigaraların zararları günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor. Normal sigaradan bile daha zararlı olan bu cihaz, 17 yaşındaki gencin hayatını kabusa çevirdi.

3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu - Sayfa 1

Genelde normal sigarayı bırakmak için tercih edilen ve gençler arasında popülerlik yakalayan elektronik sigaralar, kullanıcı bakımından her yıl katlanarak artıyor.  Ciğerlerde ağır hasar bırakan ve gelecekte daha büyük risklere neden olacağı uzmanlar tarafından açıklanan bu cihazlar, gençlerde şimdiden pek çok hastalığa neden olmuş durumda.

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3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu - Sayfa 2

Öyle ki 17 yaşındaki bir genç, belki de ilk kez duyacağınız bir hastalığa yakalandı.

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3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu - Sayfa 3

ABD'de 3 yıl boyunca elektronik sigara kullanan 17 yaşındaki genç, “Patlamış Mısır” adı verilen bir hastalığa yakalandı. 

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3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu - Sayfa 4

Nevada eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Brianna Martin isimli genç, elektronik sigara kullanımı nedeniyle nadir görülen ciddi bir akciğer rahatsızlığına yakalandı. 

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