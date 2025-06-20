3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu

Genelde normal sigarayı bırakmak için tercih edilen ve gençler arasında popülerlik yakalayan elektronik sigaralar, kullanıcı bakımından her yıl katlanarak artıyor. Ciğerlerde ağır hasar bırakan ve gelecekte daha büyük risklere neden olacağı uzmanlar tarafından açıklanan bu cihazlar, gençlerde şimdiden pek çok hastalığa neden olmuş durumda.