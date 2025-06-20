3 yıl elektronik sigara kullandı hayatının şokunu yaşadı! “Patlamış Mısır” tanısı konuldu
Elektronik sigaraların zararları günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor. Normal sigaradan bile daha zararlı olan bu cihaz, 17 yaşındaki gencin hayatını kabusa çevirdi.
Genelde normal sigarayı bırakmak için tercih edilen ve gençler arasında popülerlik yakalayan elektronik sigaralar, kullanıcı bakımından her yıl katlanarak artıyor. Ciğerlerde ağır hasar bırakan ve gelecekte daha büyük risklere neden olacağı uzmanlar tarafından açıklanan bu cihazlar, gençlerde şimdiden pek çok hastalığa neden olmuş durumda.
ABD'de 3 yıl boyunca elektronik sigara kullanan 17 yaşındaki genç, “Patlamış Mısır” adı verilen bir hastalığa yakalandı.