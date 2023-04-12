30 bin yıllık tüy yumağının sırrı çözüldü
Kanada’nın Yukon bölgesinde, madenciler tarafından bulunan bir kahverengi kürk parçasının sırrı, X ışınları yardımıyla çözüldü.
Kürk yumağı, 2018 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunan Klondike altın sahalarındaki Hester Creek'te madenciler tarafından keşfedildi.
Yapılan araştırmalar, tüy yumağının 30 bin yıl önce kış uykusuna yatarak bir daha uyanamayan bir sincap olduğunu ortaya çıkardı. Yumağın, bir Arktik yer sincabı (Urocitellus parryii) olduğuna inanılıyor.
Günümüz sincaplarına benzeyen bu tür, günümüzde de varlığını sürdürmekte ve mumyalanmış yumağın çıkarıldığı bölgede yaşıyor. Araştırmacılar bulunduğu bölgeden dolayı sincaba 'Hester' adını verdi.
Bilim insanları, zarar görebileceği korkusuyla sincabı yumağından ayırmak istemedi, bu nedenle veteriner Dr. Jess Heath tarafından, içinin ne kadar iyi korunduğunu daha iyi anlamak için röntgen çekildi.