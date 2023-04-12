30 bin yıllık tüy yumağının sırrı çözüldü Kanada’nın Yukon bölgesinde, madenciler tarafından bulunan bir kahverengi kürk parçasının sırrı, X ışınları yardımıyla çözüldü.

Kürk yumağı, 2018 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunan Klondike altın sahalarındaki Hester Creek'te madenciler tarafından keşfedildi. 1 | 5

Yapılan araştırmalar, tüy yumağının 30 bin yıl önce kış uykusuna yatarak bir daha uyanamayan bir sincap olduğunu ortaya çıkardı. Yumağın, bir Arktik yer sincabı (Urocitellus parryii) olduğuna inanılıyor. 2 | 5

Günümüz sincaplarına benzeyen bu tür, günümüzde de varlığını sürdürmekte ve mumyalanmış yumağın çıkarıldığı bölgede yaşıyor. Araştırmacılar bulunduğu bölgeden dolayı sincaba 'Hester' adını verdi. 3 | 5