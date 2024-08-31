31 Ağustos’tan sonra rahatlayacak 4 burç! İşler yoluna giriyor
Merkür Retrosunun alt üst ettiği yaşamlar 4 burç için yeniden düzeliyor.
Güne başlamadan burç yorumlarını talan edenler Merkür Retrosu boyunca neredeyse astrolojinin yüzüne bakmadı. İkili ilişkilerde yaşanan olumsuzlar, kayıp giden paralar…
Kriz dolu Merkür Retrosunun ardından artık rahatlık dönemi geldi. Özellikle çok zorlu bir süreçten geçen bu 4 burç için artık her şey resmen değişiyor.
Retronun ardından finansal durum düzeliyor. İkili ilişkiler yeniden tesis ediliyor. onedio.com’da yer alan içeriğe göre 28 Ağustos’tan itibaren işleri düzelecek 4 burç belli oldu.
ASLANLAR!
Aslanlar son dönemlerde çevrelerinde çok kaotik şeylerin yaşandığını fark ediyor ama... Bu durum düzelecek. Finansal olarak daha refah dolu bir dönem geliyor. 28 Ağustos itibarıyla Aslanlar hayatlarındaki detayların aslında bir amaca hizmet ettiğini görecek ve hepsinden birer anlam çıkarmaya başlayacak. Bu süreçte kendine daha mantıklı bir kariyer planı çizebilirsin.