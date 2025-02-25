33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı
Uzmanlara göre, kombiler kış konumunda çalışırken en az 3 petek açık olması gerekiyor.
Kombi uzmanları, kış boyunca kombilerin en azından üç petekte çalışması gerektiğini söylüyor. Bu modelin tüm kombi markalarında geçerli olduğunu söyleyen uzmanlar sebebini ise teknik ekipmanlara bağlıyor.
33 yıldır kombi tesisat işi yapan Mehmet Selim Usta, kış ayarında bulunan kombinin neden en az 3 petekte çalışması gerektiğini şöyle anlattı:
Kombilerde bulunan sirkülasyon pompası, devirdaim motoru veya devirdaim pompası olarak da geçer. Bu pompalar kışlık konumda tek essenjörlü kombilerde 24 saat çalışır.