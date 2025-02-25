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  4. 33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı

33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı

Uzmanlara göre, kombiler kış konumunda çalışırken en az 3 petek açık olması gerekiyor.

33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı - Sayfa 1

Kombi uzmanları, kış boyunca kombilerin en azından üç petekte çalışması gerektiğini söylüyor. Bu modelin tüm kombi markalarında geçerli olduğunu söyleyen uzmanlar sebebini ise teknik ekipmanlara bağlıyor.

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33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı - Sayfa 2

33 yıldır kombi tesisat işi yapan Mehmet Selim Usta, kış ayarında bulunan kombinin neden en az 3 petekte çalışması gerektiğini şöyle anlattı:

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33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı - Sayfa 3

Kombilerde bulunan sirkülasyon pompası, devirdaim motoru veya devirdaim pompası olarak da geçer. Bu pompalar kışlık konumda tek essenjörlü kombilerde 24 saat çalışır.

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33 yıllık doğalgaz ustası açıkladı: Kombiyi en az üç petekte çalıştırmayanlar yandı - Sayfa 4

Sadece musluk konumu açıldığı zaman durur. Çift eşanjörlü kombilerde ise petek konumunda 24 saat çalışır. Musluk konumunda kullanım başladığı zaman plaka sıcak su devirdaimlerine devam ettirir. Çiftleşen görürlerde her iki konumda da hiç durmadan 24 saat çalışır.

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