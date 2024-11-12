33 yıllık kombi ustası açıkladı: Peteklerin evin her yerini ısıtması için bunu mutlaka yapın
Havalar soğudu, kombiler açıldı. Uzun süredir kapalı olan kombi ve peteklerin bakımı önem kazandı. 33 yıldır mesleğin içerisinde bulunan kombi ustası Ramazan Ören, doğalgaz faturalarının yarı yarıya düşmesi ve peteklerin evin her yerini ısıtması için mutlaka bakım ve ayarlarının yapılması gerektiğini açıklıyor. İşte detaylar....
Eylül ayı ile başlayan soğukları azaltmak için kombilere yükleniyor ancak peteklerin arzu edilen derecede ısıtmaması sinir bozucu bir durum olabiliyor.
Yaz aylarında uzun süre çalışmayan kombi ve peteklerin doğru bir şekilde işlev görebilmesi hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de sıcaklık dengesini gözetiyor. 33 yıllık tecrübeye sahip Ramazan Usta, peteklerin en iyi sıcaklığa erişebilmesi için mühim bir ikaz yaptı.
HAVA BİRİKİNTİSİ PETEKLERİN ISINMASINI ÖNLÜYOR
Peteklerin arzu edilen seviyede sıcaklığa kavuşamaması çoğunlukla hava birikintisi nedenli oluyor. Ustalar, kombi faaliyetteyken peteklerde oluşan havanın sıcak suyun doğru biçimde dolaşmasını önlediğini ve peteklerin üst bölmünün ısınmadığına neden olduğunu açıkladı.