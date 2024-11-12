33 yıllık kombi ustası açıkladı: Peteklerin evin her yerini ısıtması için bunu mutlaka yapın

Yaz aylarında uzun süre çalışmayan kombi ve peteklerin doğru bir şekilde işlev görebilmesi hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de sıcaklık dengesini gözetiyor. 33 yıllık tecrübeye sahip Ramazan Usta, peteklerin en iyi sıcaklığa erişebilmesi için mühim bir ikaz yaptı.