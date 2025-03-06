33 yıllık sokak pilavcısı ilk kez açıkladı: Pilavın parlak olması için 1 çay kaşığı ekleyin

Ya kıvamı istediği gibi tutmaz ve lapa olur. Ya da rengi parlak olmaz ve görsel şölen oluşturmaz. İşte bu noktada devreye 33 yıllık deneyime sahip Mesut Araz Ustamız giriyor. Araz'a göre iyi bir bembeyaz renkteki bir pilavı elde etmek için mutlaka birkaç limon damlasına ihtiyaç var.