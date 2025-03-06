33 yıllık sokak pilavcısı ilk kez açıkladı: Pilavın parlak olması için 1 çay kaşığı ekleyin
Unkapanı'nda 33 senedir pilav pişiren Mesut Araz, parlak ve lapa olmayan pilavın sırrını verdi. İşte Mesut Ustaya göre, pirinç pilavının doğru hazırlanışı
Pilav, asırlardır Türk mutfağında bulunan ve besleyicilik bakımından oldukça zengin bir lezzettir. Her ne kadar yapımı basit gibi görünse de istenilen kıvamı ve rengi tutturmak sanıldığı kadar kolay değildir. Özellikle ev hanımları iyi bilecektir ki sağlam bir reçete olmadan aynı kıvam ve oranlarda pilav yapmak epey zordur.
Ya kıvamı istediği gibi tutmaz ve lapa olur. Ya da rengi parlak olmaz ve görsel şölen oluşturmaz. İşte bu noktada devreye 33 yıllık deneyime sahip Mesut Araz Ustamız giriyor. Araz'a göre iyi bir bembeyaz renkteki bir pilavı elde etmek için mutlaka birkaç limon damlasına ihtiyaç var.
Öncelikle pilavın yüksek ve harlı ateşte pişirmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kapağı kapalı bir tencerede düşük ısıda pişirilmelidir. Ve ayrıca pişimi esnasında asla karıştırmamalısınız. Fazla buharını emmesi için üzerine havlu kağıt serebilirsiniz.