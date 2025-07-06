35 yıllık narenciye çiftçisi gizli sırrını paylaştı: Limon kabuklarını çöpe atıyorsanız atmayın



Ev hanımlarının da sıklıkla kullandığı limonun kabukları genellikle çöpe gider. Ancak bu çok büyük bir hatadır. Mersin'de 35 yıldır narenciye üretimi yapan Ahmet Mete Bey, bugüne kadar sır gibi sakladığı limon gerçeğini açıkladı. Limon kabukları, güzellikten bakıma, ev temizliğinden farklı tariflere kadar pek çok alanda kullanılıyormuş.