35 yıllık narenciye çiftçisi gizli sırrını paylaştı: Limon kabuklarını çöpe atıyorsanız atmayın
Limon kabuklarını işe yaramıyor diye çöpe atıyorsanız çok pişman olabilirsiniz. Mersin'de 35 yıldır narenciye üretimi yapan Ahmet Mete Bey, bugüne kadar pek çok kişiyle paylaşmadığı limon kabuğu kullanım alanlarını açıkladı
Limon, yaz kış demeden tüketilen ve C vitamini bakımından en zengin ürünlerin başında gelen bir meyvedir. Türkiye'de genellikle Antalya, Adana ve Mersin gibi şehirlerimizde çokça yetiştirilir. Özellikle boğaz yanması, grip gibi rahatsızlıklara iyi geleceği gibi vücudun toparlanmasını sağlayan bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Ev hanımlarının da sıklıkla kullandığı limonun kabukları genellikle çöpe gider. Ancak bu çok büyük bir hatadır. Mersin'de 35 yıldır narenciye üretimi yapan Ahmet Mete Bey, bugüne kadar sır gibi sakladığı limon gerçeğini açıkladı. Limon kabukları, güzellikten bakıma, ev temizliğinden farklı tariflere kadar pek çok alanda kullanılıyormuş.
AKNEYE İYİ GELİR, STRESİ AZALTIR
Memorial.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limon kabuğu içerdiği pektin ve biyoaktif bileşenler sayesinde kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte pek çok antimikrobiyal ajan içermekte, ciltteki sebumu dengelemeye yardımcı olarak akneye iyi gelebilmektedir. İçeriğindeki kalsiyum ve C vitamini sayesinde vücuttaki stresi azaltır.