  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor.

38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor.

Tam 38 yıldır kendi pastanesinde hamur işi yapan Mahmut Kömeç gerçek ay çöreği tarifini paylaştı.

38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor. - Sayfa 1

Türk mutfağı asırlardır aşçılık sırlarıyla hep gözde olmuştur. Gözde olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz ki hamur işleridir.

1 | 22
38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor. - Sayfa 2

Öyle ki Yunan mutfağında bile sürekli Türk mutfağı esintileri vardır. Hamur işlerinde de bir numara olan mutfağımızın ustalarından Mahmut Kömeç, gerçek pastane usulü ay çöreğinin sırlı tarifini paylaştı.

2 | 22
38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor. - Sayfa 3

AY ÇÖREĞİNİN DAĞILMASINI ÖNLEME TÜYOLARI

Ay çöreğinin lezzetli ve doyurucu olduğunu söyleyen Kömeç, “Ev hanımları tarçın kullanırken cömert olsunlar. Lezzet katan en kritik malzeme tarçındır.” dedi.

3 | 22
38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor. - Sayfa 4

Kömeç’in tavsiyeleri şöyle:

“Hamurun çok sert ya da çok yumuşak olması dağılmaya neden olabilir. Ele yapışmayan ama yumuşak dokulu bir hamur en idealidir.

4 | 22