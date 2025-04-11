38 yıllık pastane ustasından gerçek ay çöreği tarifi * içi tam kıvamında oluyor ve dağılmıyor.
Tam 38 yıldır kendi pastanesinde hamur işi yapan Mahmut Kömeç gerçek ay çöreği tarifini paylaştı.
Türk mutfağı asırlardır aşçılık sırlarıyla hep gözde olmuştur. Gözde olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz ki hamur işleridir.
Öyle ki Yunan mutfağında bile sürekli Türk mutfağı esintileri vardır. Hamur işlerinde de bir numara olan mutfağımızın ustalarından Mahmut Kömeç, gerçek pastane usulü ay çöreğinin sırlı tarifini paylaştı.
AY ÇÖREĞİNİN DAĞILMASINI ÖNLEME TÜYOLARI
Ay çöreğinin lezzetli ve doyurucu olduğunu söyleyen Kömeç, “Ev hanımları tarçın kullanırken cömert olsunlar. Lezzet katan en kritik malzeme tarçındır.” dedi.