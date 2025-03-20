38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor
Evde sütlaç hazırlarken 38 yıllık sütlü tatlı ustası Ercan Kolcan’ın nişasta yerine kullandığı malzemeden bir kaşık eklemek yetiyor
Sofraların hafif ve sevilen tatlılarından sütlacı evde hazırlamak çok pratik ve kolay oluyor. Sadece pirinç, süt ve şekerle hazırlanabilen bu lezzetli tatlıyı tam kıvamında yapmak mümkün.
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Sütlaç da kıvamı tutturulması zor tatlılar arasında yer alıyor. Bunun önüne geçmek mümkün. Yapılması gereken şey sütlaca un eklemek.
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