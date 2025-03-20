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  4. 38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor

38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor

Evde sütlaç hazırlarken 38 yıllık sütlü tatlı ustası Ercan Kolcan’ın nişasta yerine kullandığı malzemeden bir kaşık eklemek yetiyor

38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor - Sayfa 1

Sofraların hafif ve sevilen tatlılarından sütlacı evde hazırlamak çok pratik ve kolay oluyor. Sadece pirinç, süt ve şekerle hazırlanabilen bu lezzetli tatlıyı tam kıvamında yapmak mümkün.

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38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor - Sayfa 2

Ev hanımları genellikle tatlıların kıvamında olmamasından haklı olarak şikayetçi oluyor.

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38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor - Sayfa 3

Sütlaç da kıvamı tutturulması zor tatlılar arasında yer alıyor. Bunun önüne geçmek mümkün. Yapılması gereken şey sütlaca un eklemek.

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38 yıllık sütlü tatlıcı ustası ifşa etti ; Meğer sütlaca nişastadan daha yoğun kıvam katıyor - Sayfa 4

SÜTLACIN KIVAMINI KUSURSUZ HALE GETİREN PÜF NOKTA

38 yıldır kendi dükkanında tatlı hazırlayarak satan Ercan Kolcan, nişasta yerine un konulması gerektiğini söyledi. Kolcan, “Nişasta yerine daha doğal bir yöntem isteyen ev hanımları un kullansın.” dedi.

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