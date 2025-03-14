40 il alarm veriyor! Türkiye'nin geleceği için tehlike çanları çalıyor: İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. Ancak doğum sayıları düşüş gösterdi; 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşti. TÜİK’in önceki yıllarda yayımladığı verilere göre 2023’te 1,51 olan toplam doğurganlık hızının daha da gerilemesi bekleniyor.