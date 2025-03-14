40 il alarm veriyor! Türkiye'nin geleceği için tehlike çanları çalıyor: İlk sıradaki şehir şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yer yıl düzenli olarak açıklanan nüfus verileri 40 il için tehlike çanlarının çaldığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. Ancak doğum sayıları düşüş gösterdi; 2024 sonu itibarıyla 21 bin 39 daha az doğum gerçekleşti. TÜİK’in önceki yıllarda yayımladığı verilere göre 2023’te 1,51 olan toplam doğurganlık hızının daha da gerilemesi bekleniyor.
Büyükşehirlerin nüfusu artarken, birçok ilin nüfusu azalmaya devam ediyor. 2023’te yalnızca 10 ilin nüfusu azalırken, 2024’te bu sayı 40’a yükseldi.
Üstelik nüfusu azalan iller Türkiye’nin her coğrafi bölgesinden olmasıyla dikkat çekiyor ve demografik değişimin ne kadar geniş çaplı yaşandığını ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre 40 ilde nüfusun azalmasının temel nedenleri göç hareketliliği ve doğum oranlarının düşmesi. Özellikle kırsal bölgelerden büyükşehirlere süregelen göçün yanı sıra, doğurganlıktaki gerileme Türkiye’nin demografik yapısında önemli değişimlere yol açıyor.
İşte nüfusu azalan 40 il...