43 yıllık beyaz eşyacı öneriyor. Kahve makinesinin cezvesindeki kireci zarar vermeden döken yöntem
43 yıldır İstanbul Kağıthane’de beyaz eşya ustası olarak çalışan Mesut Dertsiz, ev hanımlarının eli ayağı olan kahve makinelerindeki kireci doğal yolla sökmenin tüyosunu verdi. Üstelik bu yöntem makineye zarar vermiyor.
Mutfakta adeta eliniz ayağınız olan ve çatkapı misafir geldiğinde imdadınıza yetişen kahve makineleri zamanla yıpranabiliyor. Bu yıpranma kendini kireçle gösteriyor. Uzun süre kullanılan ve temizliği de düzenli yapılmayan kahve makinesi cezvesi kireç yapıyor.
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Bu kireçlenme zamanla daha can sıkıcı sorunlara yol açabilir. Dibine bulaşık süngeri, bulaşık teli ya da daha ağır temizleyiciler kullanamadığınızdan dolayı cezveler zamanla kararıyor ve kireçleniyor.
KÖFTENİN DAĞILMASINA YOL AÇAN HATA. LEZZETİNİ BİLE UÇURUYOR (TIKLA OKU)
43 YILLIK BEYAZ EŞYA USTASI ÖNERDİ; KİREÇ KENDİLİĞİNDEN DÖKÜLÜYOR
Almanya ve Türkiye’nin büyük beyaz eşya markalarında çalıştıktan sonra kendi dükkanını açan 43 yıllık Mesut Usta, her beyaz eşya üreticisinin de onayladığı pratik temizleme tüyosunu verdi. Ayrıca bu yöntem makineye asla zarar vermiyor.
KÖFTENİN DAĞILMASINA YOL AÇAN HATA. LEZZETİNİ BİLE UÇURUYOR (TIKLA OKU)
TEMİZLİK TÜYOSU: Tek ihtiyacınız olan biraz kaynar su ve limon tuzu. Sıradan bir demlikte 1-1,5 su bardağı suyu kaynatın. Cezvenin içerisine ise bir tutam limon tuzu atın. Kaynayan suyu ise üzerine dökün. Biraz bekletin. Bekleme sırasında kirecin kendiliğinden dökülüp gittiğini göreceksiniz.
KÖFTENİN DAĞILMASINA YOL AÇAN HATA. LEZZETİNİ BİLE UÇURUYOR (TIKLA OKU)