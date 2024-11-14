43 yıllık beyaz eşyacı öneriyor. Kahve makinesinin cezvesindeki kireci zarar vermeden döken yöntem

Mutfakta adeta eliniz ayağınız olan ve çatkapı misafir geldiğinde imdadınıza yetişen kahve makineleri zamanla yıpranabiliyor. Bu yıpranma kendini kireçle gösteriyor. Uzun süre kullanılan ve temizliği de düzenli yapılmayan kahve makinesi cezvesi kireç yapıyor.

KÖFTENİN DAĞILMASINA YOL AÇAN HATA. LEZZETİNİ BİLE UÇURUYOR (TIKLA OKU)