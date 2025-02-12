44 yıllık turşucu gerçek ölçüyü açıkladı: Yumuşamayan turşu için 1 çay bardağı eklemek yetiyor
44 yıllık turşu duayeni Mesut Yorulmaz, turşu hazırlarken özen gösterilmesi gereken aşçılık sırlarını ve yumuşayıp erimesinin nedenlerini açıkladı
Kış mevsiminin olmazsa olmazı doğal ilaç turşu, hem yemeklerin yanına yakışmasıyla hem de sağlık bakımından yararlarıyla sofraların olmazsa olmazı. Ancak turşunun hazırlık aşamasında bu aşçılık sırlarına önem verilmezse turşunun yumuşaması ve erimesi kaçınılmaz olur.
İstanbul'un tarihi semti Vefa'da 44 yıldır turşuculuk yapan Mesut Yorulmaz, turşu hazırlarken özen gösterilmesi gereken adımları teker teker açıkladı. Bu bilgiler sayesinde kütür kütür turşu yapmak mümkün. İşte çıtırtısı mutfaktan duyulacak turşu tarifi
Turşunun tadı ve uzun raf ömrünün uzun olması adına bütün ürünlerin en uygun miktarlarda uygulanması elzem. Tuz, şeker, sirke gibi ürünlerin oranları, turşunun raf ömrüne ve kıvamına direkt tesir ediyor. Bilhassa tuz oranı, turşunun yumuşamasını engelleyen en mühim unsurlardan biri. Az tuz kullanımı, turşunun erimesine ve yumuşamasına yol açabiliyorken, fazla tuz ise turşunu tadını bozabiliyor.