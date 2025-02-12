44 yıllık turşucu gerçek ölçüyü açıkladı: Yumuşamayan turşu için 1 çay bardağı eklemek yetiyor

Turşunun tadı ve uzun raf ömrünün uzun olması adına bütün ürünlerin en uygun miktarlarda uygulanması elzem. Tuz, şeker, sirke gibi ürünlerin oranları, turşunun raf ömrüne ve kıvamına direkt tesir ediyor. Bilhassa tuz oranı, turşunun yumuşamasını engelleyen en mühim unsurlardan biri. Az tuz kullanımı, turşunun erimesine ve yumuşamasına yol açabiliyorken, fazla tuz ise turşunu tadını bozabiliyor.