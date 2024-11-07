45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok.
Beyni geliştirmek ve güçlendirmek için İbni Sina baharat tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Günümüzde ise özellikle Japonya ve ABD’deki araştırmacılar köri, kimyon, safran gibi baharatların beyni çalıştırdığını ortaya çıkardı.
Beyninizi güçlendirmek ve geliştirmeyi bırakırsanız unutkanlık baş gösterebilir. Unutkanlık genç yaşlarda sorun olmayabilir fakat ilerleyen yaşlarda hayatınızı etkiler ve yaşam konforunuzu bozabilir. İleriki yaşlarda mağdur olmamak için beyninizi güçlendirmelisiniz.
BEYNİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 1 KAŞIK BİLE YETERLİ
BBC Türkçe'deki habere göre; Zerdeçal beyin sağlığına iyi gelen baharatlar arasında yer alıyor. Unutkanlıkla mücadele eden baharat olarak dikkat çeken zerdeçal üstelik birçok kişi tarafından da ülkemizde tüketiliyor.
Araştırmacılar, Güneydoğu Asya mutfağında yaygın kullanılan baharat karışımı körinin bileşenlerinden biri olan zerdeçalın beyne 'şifa verdiğini' söylüyor.