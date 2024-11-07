  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok.

45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok.

Beyni geliştirmek ve güçlendirmek için İbni Sina baharat tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Günümüzde ise özellikle Japonya ve ABD’deki araştırmacılar köri, kimyon, safran gibi baharatların beyni çalıştırdığını ortaya çıkardı.

45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok. - Sayfa 1

Beyninizi güçlendirmek ve geliştirmeyi bırakırsanız unutkanlık baş gösterebilir. Unutkanlık genç yaşlarda sorun olmayabilir fakat ilerleyen yaşlarda hayatınızı etkiler ve yaşam konforunuzu bozabilir. İleriki yaşlarda mağdur olmamak için beyninizi güçlendirmelisiniz.

1 | 7
45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok. - Sayfa 2

BEYNİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 1 KAŞIK BİLE YETERLİ

BBC Türkçe'deki habere göre; Zerdeçal beyin sağlığına iyi gelen baharatlar arasında yer alıyor. Unutkanlıkla mücadele eden baharat olarak dikkat çeken zerdeçal üstelik birçok kişi tarafından da ülkemizde tüketiliyor.

2 | 7
45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok. - Sayfa 3

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya mutfağında yaygın kullanılan baharat karışımı körinin bileşenlerinden biri olan zerdeçalın beyne 'şifa verdiğini' söylüyor.

3 | 7
45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok. - Sayfa 4

Kök Hücreleri Araştırma ve Terapisi adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, hintsafranı ya da zerdeçal olarak bilinen baharatın içinde bulunan bir alaşım, beynin tedavi ve iyileşme sürecinin bir parçası olduğu düşünülen sinir hücrelerinin büyümesini sağlıyor.

4 | 7