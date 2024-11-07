45 yıllık doktoran beyni güçlendiren baharat ; Aktarlarda çok ama mutfaklarda yok.

Kök Hücreleri Araştırma ve Terapisi adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, hintsafranı ya da zerdeçal olarak bilinen baharatın içinde bulunan bir alaşım, beynin tedavi ve iyileşme sürecinin bir parçası olduğu düşünülen sinir hücrelerinin büyümesini sağlıyor.