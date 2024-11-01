46 yıllık tamir ustası doğalgaz faturasını yarı yarıya indirecek petek tüyoyu açıkladı
Kış gelmeden düzenli petek bakımı yapmak doğalgaz faturasını düşürmenin en etkili yollarından biridir. 46 yıllık tamir ustası, doğalgaz tasarrufu için petekler tüyosunu açıkladı.
Yarım asra yakın bir süredir kompi, petek ve doğalgaz işiyle uğraşan tamir ustası Yunus Bey, periyodik petek bakımı ile birlikte doğalgaz faturalarının yüzde 30'a kadar düşebileceğini açıkladı. Aynı zamanda, kara kış kapıya dayanmadan önce mutlaka peteklerinizi ve kombinizi mutlaka uzman kişilerce kontrol ettirmeniz tasarrufun yanı sıra sağlığınız açısından da önem taşımaktadır.
Doğalgaz tasarrufu yöntemleri hakkında bilgi veren İç Mimar Merve Aycan, yarı yarıya bir tasarruftan söz ederek, “Havaların soğumasıyla şimdiden doğal gaz faturalarını düşürmenin yolları araştırılmaya başlandı. Bu noktada birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerle son gelen zamlara rağmen ortalama yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tasarruf sağlamak mümkün.” ifadelerini kullandı.
OLUŞAN TORTUYU TEMİZLEMENİZ GEREKİYOR
Giriş çıkış vanalarını kontrol edin. Peteğin içerisinde dolaşımda bulunan su, zamanla tortu oluşturmasına yol açabilir. Bu tortular dibe çöker, hatta bazen de su çıkışını engeller. Bu da peteklerin yeteri kadar ortamı ısıtmamasına neden olur. Petek temizliği yapmanız bu yüzden önemlidir.
DOĞALGAZ PETEĞİ TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 AŞAMA
1. Peteğin Vanalarını Kapatın ve Soğutun: Temizlik işlemine başlamadan önce, peteğin vanalarını kapatarak su akışını durdurun ve peteğin tamamen soğuduğundan emin olun. Bu, güvenlik açısından önemlidir ve yanık gibi kazaların önüne geçer.