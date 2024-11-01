46 yıllık tamir ustası doğalgaz faturasını yarı yarıya indirecek petek tüyoyu açıkladı

OLUŞAN TORTUYU TEMİZLEMENİZ GEREKİYOR

Giriş çıkış vanalarını kontrol edin. Peteğin içerisinde dolaşımda bulunan su, zamanla tortu oluşturmasına yol açabilir. Bu tortular dibe çöker, hatta bazen de su çıkışını engeller. Bu da peteklerin yeteri kadar ortamı ısıtmamasına neden olur. Petek temizliği yapmanız bu yüzden önemlidir.