47 yıllık Antalyalı kabzımal depoda kullandığı yöntemi açıkladı: Mandalinalar aylarca taze kalıyor
Potasyom ve vitamin zengini mandalinayı aylarca taze tutan yöntemi açıkladı. 47 yıllık Antalyalı kabzımal kendi deposunda da kullandığı bu yöntemle mandalinaları ilk günkü tazeliğinde saklıyor
Mandalina, yalnızca içeceklere tat katan ve C vitamini zengini olan bir meyve değil. Esasında mandalina besin değeri bakımından pek çok yarar sunan, natürel bir kaynak. Hayatını bu işe adayan Antalyalı Cafer Şimşir, mandalinaların mutlaka hava alan delikli bir kapta muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte mandalinaların canlı ve sulu sulu kalmasını sağlayan yöntemler:
Kış ayları boyunca en çok tüketilen meyvelerin başında mandalina gelmektedir. Ancak doğru şartlar altında saklanmadığı zaman üzerinde beyaz beyaz küfler oluşabilir ve bozulma emareleri görülebilir.
47 yıllık kabzımal Cafer Şimşir, mandalina saklarken dikkat edilmesi ve uygulanması gereken teknikleri açık açık paylaştı. Bu bilgiler sayesinde küf oluşmadan ve yumuşamadan istediğiniz kadar yiyebileceksiniz. İşte mandalinaları tazelik derecesine göre saklamanın bazı doğru teknikleri: