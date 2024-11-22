47 yıllık Antalyalı kabzımal depoda kullandığı yöntemi açıkladı: Mandalinalar aylarca taze kalıyor

Mandalina, yalnızca içeceklere tat katan ve C vitamini zengini olan bir meyve değil. Esasında mandalina besin değeri bakımından pek çok yarar sunan, natürel bir kaynak. Hayatını bu işe adayan Antalyalı Cafer Şimşir, mandalinaların mutlaka hava alan delikli bir kapta muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte mandalinaların canlı ve sulu sulu kalmasını sağlayan yöntemler: