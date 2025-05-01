47 yıllık pastanecinin gizli tekniği; Poğaça puf puf kabarıyor ve asla sönmüyor
Pastanecilerin lezzetli poğaça pişirme sırlarını sizler için derledik. Bu bilgiler sayesinde poğaçanız puf puf kabarıyor ve fırından çıksa bile sönmüyor
47 senelik pastaneci Emin Usta'nın bu püf noktalarına özen göstererek puf puf kabaran ve sönmeyen poğaçaları basitçe kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Eminiz ki bu incelikler sayesinde poğaça pişirmenizi daha keyifli hale getirir.
Emin Usta, 47 yıllık deneyimini poğaça pişirmek konusunda tüm incelikleriyle birlikte paylaştı. Emin Usta'ya göre puf puf kabaran ve sönmeyen poğaça pişirmek için malzemelerin oda sıcaklığında olması ve unun elekten iyice geçirilmesi gerekiyor. Ancak bununla sınırlı değil.
TOZ ŞEKER POĞAÇANIN KABARMASINI SAĞLAYACAKTIR
Nefisyemektarifleri.com'da paylaşılan içeriğe göre, Eğer tarifinizde toz şeker kullanın diyorsa, bu maddeyi es geçmeyin. Mayalı hamurların istenilen şekilde kabarmasını sağlayan madde toz şekerdir. Toz şekerde bulunan maddeler, mayanın fermente olmasını sağlar. Bir tutam şeker, 2 kaşık şeker ya da farklı ölçülerde not düşülen şekeri, istenilen miktarda koymalısınız. Pofuduk poğaçaların sırlarından biri de toz şekerdir.
FIRINA GİRMEDEN ÖNCE VE SONRA
Poğaçaları tepsiye aldıktan sonra mutlaka 15 dakika kadar bekletmelisiniz. Ardından pişirme işlemine geçebilirsiniz. Genellikle poğaça pişirirken 180 derecelik ısı idealdir. Pişirme esnasından sonra poğaçayı hemen fırından çıkarmayın. Yine 15 dakika kadar müsaade edin. Bu poğaçanın kıvam almasını sağlarken sönmesini de engelleyecektir.