47 yıllık pastanecinin gizli tekniği; Poğaça puf puf kabarıyor ve asla sönmüyor

Emin Usta, 47 yıllık deneyimini poğaça pişirmek konusunda tüm incelikleriyle birlikte paylaştı. Emin Usta'ya göre puf puf kabaran ve sönmeyen poğaça pişirmek için malzemelerin oda sıcaklığında olması ve unun elekten iyice geçirilmesi gerekiyor. Ancak bununla sınırlı değil.