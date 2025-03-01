48 yıllık esnaf lokantasının lezzet sırrı. Mercimek çorbası asla topaklanmıyor ve pürüzsüz oluyor
Yılların deneyimiyle çorba pişiren Mevlüt Usta, mercimek çorbasının eşsiz lezzet sırrını açıkladı. 48 yıllık tecrübesiyle enfes lezzetin ardındaki püf noktalarını paylaştı. Mevlüt Usta, mercimek çorbası sevenler için kendi mutfağınızda basitçe yapabileceğiniz tüyoları verdi
48 yıllık mutfak tecrübesiyle bilinen esnaf lokantası sahibi Mevlüt Usta, mercimek çorbasının kendine has kıvamının lezzet sırrını paylaştı. Enerji deposu mercimek çorbasının evde de kolay bir şekilde yapılabileceğini açıklayan Mevlüt Usta, ev hanımlarının mutfakta fark yaratmaları için edindiği deneyimleri tek tek sıraladı
ÇIRPMA TELİ DEYİP GEÇMEYİN
Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Lokanta usulü mercimek çorbalarına o nefis kıvamı veren ise un! Unu çırpma teliyle iyice tereyağında kavuruyorlar. Çırpma teli de burada önemli bir detay, zira unda hiç topak kalmamasını ancak bu şekilde başarabilirsiniz.
ESNAF LOKANTASI ÜSULÜ MERCİMEK ÇORBASININ PÜF NOKTALARI
Mercimeklerin kaynarken köpürmesini engellemek adına bol suyla iyice ovalayarak yıkamak gerekiyor. Bu noktada ovalama işlemi hassas bir ayrıntı, çünkü yalnızca suya bırakmak benzer neticeyi vermiyor.