48 yıllık esnaf lokantasının lezzet sırrı. Mercimek çorbası asla topaklanmıyor ve pürüzsüz oluyor

ÇIRPMA TELİ DEYİP GEÇMEYİN

Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Lokanta usulü mercimek çorbalarına o nefis kıvamı veren ise un! Unu çırpma teliyle iyice tereyağında kavuruyorlar. Çırpma teli de burada önemli bir detay, zira unda hiç topak kalmamasını ancak bu şekilde başarabilirsiniz.