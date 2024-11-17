48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor

Fakat kalem gibi incecik yaprak sarma yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu sebeple 48 yıllık deneyimi yeni nesillere aktarmak isteyen Mevlüt Usta, yaprak sarma hazırlarken dikkat edilmesi gereken incelikleri tek tek açıkladı. Mevlüt Usta'nın tavsiyelerine uyarak kalem gibi çıkan ve ağızda dağılan yaprak sarma yapmak mümkün! İşte detaylar...