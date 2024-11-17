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  4. 48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor

48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor

Ev yemekleri alanına ömrünü veren ve meslekte 48. yılını geride bırakan Mevlüt Usta, sarma hakkında merakla beklenen sırları açıkladı ve incelikleri paylaştı. Bu tarifi uygulayanlar yaprak sarma ile birlikte parmaklarını da yiyecek

48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor - Sayfa 1

48 senelik tecrübeyi artık gençlere aktarmak isteyen Mevlüt Usta, gerçekleştirdiği paylaşımla sarmanın incecik ve dağılmayan sarma için küçük dokunuşları ilk kez açıkladı. İşte lezzetli ve asla sertleşmeyen yaprak sarma hazırlamanız için uygulamanız gerekenler.

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48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor - Sayfa 2

Yaprak sarma, gündelik hayatımızda tüketebileceğimiz gibi davet sofralarının da yıldızı olan bir yemektir. Geleneksel Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar gelen yaprak sarma, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında farklı şekillerde hazırlanır ve sunulur.

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48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor - Sayfa 3

Fakat kalem gibi incecik yaprak sarma yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu sebeple 48 yıllık deneyimi yeni nesillere aktarmak isteyen Mevlüt Usta, yaprak sarma hazırlarken dikkat edilmesi gereken incelikleri tek tek açıkladı. Mevlüt Usta'nın tavsiyelerine uyarak kalem gibi çıkan ve ağızda dağılan yaprak sarma yapmak mümkün! İşte detaylar...

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48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor - Sayfa 4

İNCECİK YAPRAK SARMA İÇİN İÇ HARCI ABARTMAYIN

İnce ve kalem gibi bir yaprak sarmak hazırlamak için açtığınız yapraklara boşluk olacak şekilde iç harcı eklemeniz gerekiyor. Tıka basa doldurulan iç harç, yaprak sarmanın pişerken dağılmasına ve lezzetinin kaybolmasına yol açıyor.

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