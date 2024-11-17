48 yıllık ev yemekleri ustası kalem gibi çıkan sarmanın sırrını paylaştı: İncecik oluyor dağılmıyor
Ev yemekleri alanına ömrünü veren ve meslekte 48. yılını geride bırakan Mevlüt Usta, sarma hakkında merakla beklenen sırları açıkladı ve incelikleri paylaştı. Bu tarifi uygulayanlar yaprak sarma ile birlikte parmaklarını da yiyecek
48 senelik tecrübeyi artık gençlere aktarmak isteyen Mevlüt Usta, gerçekleştirdiği paylaşımla sarmanın incecik ve dağılmayan sarma için küçük dokunuşları ilk kez açıkladı. İşte lezzetli ve asla sertleşmeyen yaprak sarma hazırlamanız için uygulamanız gerekenler.
Yaprak sarma, gündelik hayatımızda tüketebileceğimiz gibi davet sofralarının da yıldızı olan bir yemektir. Geleneksel Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar gelen yaprak sarma, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında farklı şekillerde hazırlanır ve sunulur.
Fakat kalem gibi incecik yaprak sarma yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu sebeple 48 yıllık deneyimi yeni nesillere aktarmak isteyen Mevlüt Usta, yaprak sarma hazırlarken dikkat edilmesi gereken incelikleri tek tek açıkladı. Mevlüt Usta'nın tavsiyelerine uyarak kalem gibi çıkan ve ağızda dağılan yaprak sarma yapmak mümkün! İşte detaylar...