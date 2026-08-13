5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı
Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medya hesabını kapatması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Tatlıtuğ’un yaklaşık 5 milyon takipçili hesabını kapatmasının arkasında yatan nedenler belli oldu.
Magazin gündeminde dillerden düşmeyen ünlülerden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de sosyal medya hesabına yönelik hamlesiyle dikkat çekti.
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Tatlıtuğ, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını aniden kapatarak hayranlarını şaşkına çevirdi.
Bu olay her ne kadar basit bir hamle gibi görünse de, sosyal medya ünlü oyuncunun neden hesaplarını kapattığını sorguluyordu.