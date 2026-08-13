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  4. 5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı

5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı

Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medya hesabını kapatması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Tatlıtuğ’un yaklaşık 5 milyon takipçili hesabını kapatmasının arkasında yatan nedenler belli oldu.

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5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı - Sayfa 1

Magazin gündeminde dillerden düşmeyen ünlülerden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de sosyal medya hesabına yönelik hamlesiyle dikkat çekti.

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5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı - Sayfa 2

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Tatlıtuğ, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını aniden kapatarak hayranlarını şaşkına çevirdi. 

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5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı - Sayfa 3

Bu olay her ne kadar basit bir hamle gibi görünse de, sosyal medya ünlü oyuncunun neden hesaplarını kapattığını sorguluyordu.

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5 milyon kişiyi tek gecede sildi: Ünlü oyuncunun kararının arkasındaki sır ortaya çıktı - Sayfa 4

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ'un bu sessiz vedası, arkasında ne olduğu merakını uyandırırken, olayın perde arkası ortaya çıktı.

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