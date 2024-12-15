50 yıllık astrologdan burç yorumları: Balık, Aslan Yay ve Koç’a tavsiyeler...



Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Korkunun sizi kötü yatırım tercihleri yapmaya yönlendirmesine izin vermeyin. Bolca zamanınız var, o halde neden birilerinin sizi aceleyle karar vermeye zorlamasına izin veresiniz ki? Mantıklı çözümler üzerinde çalışırken ve finansal sorunlarınıza yanıt bulurken bir adım geri çekilin ve sabırlı olun.