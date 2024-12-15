50 yıllık astrologdan burç yorumları: Balık, Aslan Yay ve Koç’a tavsiyeler...
İngiliz medyasının 50 yıllık astrologlarından Russell Grant, yıl bitimine yaklaşırken günlük burç yorumlarına bir yenisini daha ekledi. İşte 12 burç için ünlü astrologdan tahmin ve öneriler…
Yıl sonu yaklaşıyor, yeni yıl için yeni umutlar merakla bekleniyor. Burçlar, geleceğe yönelik fikir ya da tahminler aldığımız önde gelen alanlardan biri. Nitekim bu alanla ilgilenen binlerce kişi ve uzman sayılacak astrologlar var.
2025 yılı yaklaşırken Aralık ayı ortasında ünlü astrolog Russell Grant, 12 burç için yeni yorumlarını paylaştı. İkizler burcunun bir durumu düzelttiğine değinen Grant, Aslan’ın ise yeni ilgi alanı arayışlarına girdiğini ifade etti. İşte 15 Aralık burç yorumları…
Koç (21 Mart - 20 Nisan)
Birileri sizi olaylara farklı yaklaşmaya teşvik ediyor olsa bile, onların önerilerine uymak zorunda hissetmemeniz gerekiyor. Onlarla aynı fikirde olmadığınızda hayal kırıklığına uğrayabilirler ancak her zaman onların isteklerine uyacağınıza alışmamaları gerek.
Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)
Korkunun sizi kötü yatırım tercihleri yapmaya yönlendirmesine izin vermeyin. Bolca zamanınız var, o halde neden birilerinin sizi aceleyle karar vermeye zorlamasına izin veresiniz ki? Mantıklı çözümler üzerinde çalışırken ve finansal sorunlarınıza yanıt bulurken bir adım geri çekilin ve sabırlı olun.