57 yıldır sır gibi saklanıyordu! NASA’nın kayıp gerçeği 57 sonra ortaya çıktı

Apollo 11’in 1969’daki tarihi Ay yürüyüşüne dair en yüksek kaliteli ham görüntülerin "kaybolması", yıllardır Ay'a inişin bir stüdyo kurgusu olduğu iddialarını besledi. Ancak gerçek, casus filmlerinden çok daha sıradan bir sebebe dayanıyor: Bütçe yetersizliği ve öngörülemez teknoloji. Tim Dodd’un açıklamalarına göre, silinen bantlar aslında NASA’nın bir "güvenlik ağı" olarak tuttuğu ham manyetik yedeklerdi.