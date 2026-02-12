57 yıldır sır gibi saklanıyordu! NASA’nın kayıp gerçeği 57 sonra ortaya çıktı
NASA, tarih boyunca uzayda yaptığı araştırmalarla dikkat çekti. Günümüzde halen başka evrenler derinlemesine araştırılırken, Apollo 11 göreviyle ilgili 57 yıllık sır çözüldü. Görüntülerin sahte mi gerçek mi tartışması bu kanıtla son buldu.
NASA, yıllar önce Ay’a ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. 1969’da gerçekleşen Apollo 11 görevi dünya çapında ses getirirken, bu eski misyona ait çarpıcı gerçek tam 57 yıl sonra ortaya çıktı.
Ay’a yıllar önce iniş yapılması pek çok kişiye kurgu geldi. Çünkü o dönemin şartlarında böylesine uzun bir yolculuk gerçekleşmesi kafalarda soru işaretine neden oluyordu. Şimdi ise o dönemin kayıtlarını ilgilendiren gerçek, tam 57 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Apollo 11’in 1969’daki tarihi Ay yürüyüşüne dair en yüksek kaliteli ham görüntülerin "kaybolması", yıllardır Ay'a inişin bir stüdyo kurgusu olduğu iddialarını besledi. Ancak gerçek, casus filmlerinden çok daha sıradan bir sebebe dayanıyor: Bütçe yetersizliği ve öngörülemez teknoloji. Tim Dodd’un açıklamalarına göre, silinen bantlar aslında NASA’nın bir "güvenlik ağı" olarak tuttuğu ham manyetik yedeklerdi.