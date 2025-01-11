6 kritik detay bulunuyor! Türklere en uzun süre vize veren ülkeler belli oldu

Yurt dışında uzun süre kalmayı planlayan Türk vatandaşları için vize başvuruları, hem finansal açıdan hem de zaman bakımından önemli bir hazırlık süreci gerektiriyor. Özellikle Schengen bölgesine yapılan başvurularda, vize süresinin uzatılması talepleri giderek artıyor.