6 ülkenin hapishane hücreleri görüntülendi * İlk sırayı gören şaşırıyor

Dünya genelinde cezaevlerinde bulunan mahkum sayısı son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, birçok ülkede cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu ve bu durumun yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini rapor etti.