6 ülkenin hapishane hücreleri görüntülendi * İlk sırayı gören şaşırıyor
Suçluları ıslah etmek ve cezalandırmak için kullanılan hapishane hücreleri gelinen noktada sınırları zorluyor.
Dünya genelinde cezaevlerinde bulunan mahkum sayısı son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, birçok ülkede cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu ve bu durumun yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini rapor etti.
ABD, Çin, Brezilya ve Rusya gibi ülkeler, en fazla mahkum nüfusuna sahip ülkeler arasında yer alırken uzmanlar, ceza adalet sistemlerinde reform yapılması, alternatif ceza yöntemlerinin geliştirilmesi ve suçun kökenine inen sosyal politikaların uygulanması gerektiğini vurguluyor.
İLK SIRAYI GÖREN DUMUR OLUYOR
Aksi halde küresel cezaevi krizi derinleşmeye devam edecek. Cezaevleri konusu tartışılırken hapishane hücreleri gündeme geldi. Başta Norveç ve Almanya olmak üzere ülkelerdeki cezaevlerinin durumu merak konusu oldu.